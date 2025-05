Célia Pinho mostra turismo ecológico e cultura sustentável em Benevides (PA) Ações promovem educação ambiental, turismo consciente e economia criativa Balanço Geral Pará|Do R7 26/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h25 ) twitter

No quadro “Deixa eu ir”, Célia Pinho apresenta Benevides (PA), com destaque para o cacau Caboclo, biojoias e ações de reflorestamento. A comunidade de Santo Amaro aposta no turismo ecológico e na educação ambiental para valorizar a cultura local e práticas sustentáveis.