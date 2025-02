Célia Pinho visita Mosqueiro (PA) Em quadro especial, o programa revela as curiosidades e a gastronomia local Balanço Geral Pará|Do R7 27/01/2025 - 14h01 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h01 ) twitter

No quadro especial “Deixa eu ir”, com Célia Pinho, o programa faz uma visita a Mosqueiro, no Pará, explorando as lendas locais, curiosidades culturais e a rica gastronomia da região.

A jornada revela os encantos e tradições desse destino turístico, destacando o que torna Mosqueiro um lugar único e fascinante.