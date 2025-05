Ciclista escapa de tentativa de assalto no Ramal do Jacarezinho, em Itaituba (PA) Vítima precisou levantar a roupa para provar que não estava com nenhum objeto de valor Balanço Geral Pará|Do R7 13/05/2025 - 16h20 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h20 ) twitter

Um ciclista foi vítima de uma tentativa de assalto durante a madrugada enquanto pedalava no Ramal do Jacarezinho, em Itaituba (PA). O homem foi surpreendido por um criminoso em uma moto e precisou levantar a roupa para provar que não estava com nenhum objeto de valor. Apesar do susto, a vítima conseguiu escapar sem ferimentos.