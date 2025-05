Cinco crianças são resgatadas em situação de abandono em Marabá (PA) Entre elas, dois bebês gêmeos de 11 meses e outras três crianças de 6, 9 e 12 anos Balanço Geral Pará|Do R7 19/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco crianças foram encontradas abandonadas em uma casa no bairro Cidade de Deus, em Marabá (PA). Entre elas, dois bebês gêmeos de 11 meses e outras três crianças de 6, 9 e 12 anos. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou as vítimas sem alimentos e assustadas. As crianças foram encaminhadas para receber suporte adequado, enquanto a polícia busca localizar a mãe para esclarecimentos.