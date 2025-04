Cobertura exclusiva: bandido é capturado após horas de negociações Identificado como Rodrigo, o criminoso usava uma tornozeleira eletrônica e alegou ser inocente Balanço Geral Pará|Do R7 04/04/2025 - 16h16 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Record BA acompanhou a prisão do segundo suspeito de tentar roubar um homem na Vila Bom Jesus, localizada no bairro do Marco, em Belém (PA).

Identificado como Rodrigo, ele tentou escapar pulando telhados de residências, mas, após negociações com a Polícia Militar, decidiu se render. Com uma tornozeleira eletrônica, o suspeito alegou ser inocente.