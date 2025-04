Conflito entre torcedores do Paysandu e Goiás é registrado após jogo Confusão aconteceu no bairro de Canudos, em Belém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 24/04/2025 - 15h23 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h23 ) twitter

Na noite de quarta-feira (23), uma briga entre torcedores do Paysandu e do Goiás foi registrada no bairro de Canudos, em Belém (PA).

A confusão aconteceu quando um grupo de homens encapuzados saiu de um veículo branco e arrancou uma bandeira do Paysandu que estava com torcedores do time. Os torcedores, que comemoravam o título da Copa Verde às margens do Canal do Tucunduba, arremessaram objetos no carro, que fugiu do local.

Apesar da violência, não houve relatos de feridos ou presos.