Conflito familiar em Mosqueiro (PA): acusação de sequestro é desmentida A família de uma adolescente de 17 anos acusou de sequestro o companheiro dela, de 30 anos, mas o homem afirmou que a adolescente estava com ele por vontade própria Balanço Geral Pará|Do R7 23/05/2025 - 16h02 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h02 )

Em Mosqueiro (PA), a família de uma adolescente de 17 anos acusou o companheiro dela de sequestro. A Polícia Civil localizou o homem, de 30 anos, com quem a jovem tem um filho, e ele negou as acusações. Em depoimento, o homem afirmou que a adolescente estava com ele em Belém (PA) por vontade própria. Além da acusação de sequestro, o conflito também envolve disputa pela guarda da adolescente.