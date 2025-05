Corpo de criança de 4 anos que caiu da janela de casa em um córrego foi encontrado Guilherme caiu, depois de subir em um banquinho para tentar pegar seu gato Balanço Geral Pará|Do R7 21/05/2025 - 16h39 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A reportagem traz uma cobertura exclusiva sobre a trágica morte de Guilherme, uma criança de 4 anos, que caiu da janela de sua casa em um córrego. A reportagem detalha o momento em que a criança, ao tentar pegar seu gatinho, subiu em um banquinho e caiu pela janela. A equipe do Balanço Geral esteve no local, mostrando imagens exclusivas e conversando com familiares e autoridades. A polícia científica foi acionada para investigar o caso.