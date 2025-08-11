Criança de 10 anos é importunada sexualmente por homem em Marituba (PA)
O suspeito, que já foi identificado, estava em um carro quando abordou a criança, que voltava de uma padaria
Uma criança de 10 anos foi importunada sexualmente por um homem em Marituba (PA). O suspeito, que já foi identificado, estava em um carro quando abordou a criança, que voltava de uma padaria. A mãe da vítima pede ajuda para localizar o criminoso e proteger outras crianças. A polícia investiga o caso e reforça a importância de denúncias anônimas.