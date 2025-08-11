Criança de 10 anos é importunada sexualmente por homem em Marituba (PA) O suspeito, que já foi identificado, estava em um carro quando abordou a criança, que voltava de uma padaria Balanço Geral Pará|Do R7 11/08/2025 - 16h10 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma criança de 10 anos foi importunada sexualmente por um homem em Marituba (PA). O suspeito, que já foi identificado, estava em um carro quando abordou a criança, que voltava de uma padaria. A mãe da vítima pede ajuda para localizar o criminoso e proteger outras crianças. A polícia investiga o caso e reforça a importância de denúncias anônimas.