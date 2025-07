Criminosas furtam chapinha de R$ 300 em loja de cosméticos As suspeitas, que estavam bem vestidas, usaram uma sacola com fundo falso para cometer o crime, que aconteceu no Guamá, em Belém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 11/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h39 ) twitter

Duas mulheres furtaram uma chapinha de cabelo, avaliada em R$ 300, em uma loja de cosméticos no bairro do Guamá, em Belém (PA). As criminosas, que estavam bem vestidas, distraíram funcionários e usaram uma sacola com fundo falso para cometer o crime. A loja divulgou a imagem das suspeitas em busca de ajuda para identificá-las.