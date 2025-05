Criminosos envolvidos no assassinato do empresário Josué Barros são mortos Suspeitos foram identificados como Fernando Gabriel e ‘Mano Rex’ Balanço Geral Pará|Do R7 30/05/2025 - 14h58 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h58 ) twitter

Uma operação policial no bairro Icuí, em Ananindeua (PA), resultou na morte de dois homens envolvidos no assassinato do empresário Josué Barros. Um dos criminosos também era procurado pela morte do sargento Vanderson Santana, que aconteceu em agosto de 2024. Durante o confronto com os suspeitos, identificados como Fernando Gabriel e ‘Mano Rex’, um policial foi baleado, mas sem gravidade.