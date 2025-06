Criminosos são capturados após furtarem loja em Redenção (PA) A polícia interceptou o ônibus em que os suspeitos estavam com os produtos furtados Balanço Geral Pará|Do R7 06/06/2025 - 16h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h35 ) twitter

Em Redenção (PA), criminosos encapuzados invadiram uma loja e furtaram relógios e perfumes. A ação foi interrompida por um vigilante, mas os ladrões fugiram com parte dos produtos. A polícia, informada sobre o destino dos suspeitos, interceptou um ônibus em Santana do Araguaia (PA), em que estavam três dos envolvidos com os itens roubados.