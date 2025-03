Desmanche de motos roubadas é interditado em Mãe do Rio, no Pará Polícia encontra dezenas de motocicletas, mas não há prisões; proprietário é procurado Balanço Geral Pará|Do R7 28/03/2025 - 14h49 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h49 ) twitter

Em Mãe do Rio, no nordeste do Pará, um local utilizado para desmanche de motos roubadas foi interditado após denúncias de moradores.

A polícia encontrou dezenas de motocicletas, algumas já desmontadas e outras ainda inteiras, prontas para venda de peças.

A operação não resultou em prisões, e o proprietário do local está sendo procurado.