Dez homens são presos acusados de violência contra mulheres no Pará

A operação fez parte de uma ação nacional do Ministério da Justiça que tem como objetivo aumentar o rigor no combate à violência de gênero

Balanço Geral Pará|Do R7

A Polícia Civil prendeu 10 suspeitos de violência contra mulheres no Pará. Os crimes cometidos variam entre violência psicológica e física. A operação fez parte de uma ação nacional do Ministério da Justiça que tem como objetivo aumentar o rigor no combate à violência de gênero. A ação, que inclui medidas preventivas e repressivas, como palestras e panfletagem, acontecerá até 4 de setembro.

