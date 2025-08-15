Dez homens são presos acusados de violência contra mulheres no Pará A operação fez parte de uma ação nacional do Ministério da Justiça que tem como objetivo aumentar o rigor no combate à violência de gênero Balanço Geral Pará|Do R7 15/08/2025 - 16h23 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h23 ) twitter

A Polícia Civil prendeu 10 suspeitos de violência contra mulheres no Pará. Os crimes cometidos variam entre violência psicológica e física. A operação fez parte de uma ação nacional do Ministério da Justiça que tem como objetivo aumentar o rigor no combate à violência de gênero. A ação, que inclui medidas preventivas e repressivas, como palestras e panfletagem, acontecerá até 4 de setembro.