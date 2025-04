Dia da Mentira revela histórias curiosas entre pescadores de Belém Tradição popular no Ver-o-Peso reforça fama de exagero em narrativas contadas por trabalhadores locais Balanço Geral Pará|Do R7 07/04/2025 - 11h57 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h57 ) twitter

O Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, tem origem no século 16, com a transição do calendário Juliano para o Gregoriano, quando muitos continuaram comemorando o Ano Novo na data antiga e passaram a ser alvo de brincadeiras.

Em Belém (PA), no tradicional mercado do Ver-o-Peso, pescadores são frequentemente lembrados por histórias exageradas, o que reforça a fama de contadores de lorotas.

A data é marcada por humor e irreverência, com relatos curiosos sobre as maiores mentiras já contadas, refletindo traços da cultura local e das tradições populares que ainda se mantêm vivas.