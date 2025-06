Dois suspeitos tentam assaltar lotérica no bairro do Guamá, em Belém Durante a ação, uma mulher foi feita refém Balanço Geral Pará|Do R7 13/06/2025 - 15h32 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens tentaram assaltar uma casa lotérica na Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém (PA). Durante a ação, uma mulher foi feita refém. Câmeras de segurança registraram o ocorrido e as imagens serão utilizadas para identificar os suspeitos.