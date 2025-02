Dupla assalta homem e leva moto em estabelecimento comercial de Marituba (PA) Criminosos renderam a vítima, revistaram-na e fugiram com o veiculo; a policia investiga o caso Balanço Geral Pará|Do R7 28/02/2025 - 17h32 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h32 ) twitter

Um homem foi vítima de um assalto dentro de um estabelecimento comercial em Marituba (PA). Dois criminosos renderam a vítima, revistaram-na em busca de objetos de valor e levaram a motocicleta após encontrar a chave do veículo em um dos bolsos. O caso foi registrado na delegacia da cidade, e a polícia já analisa as imagens do ocorrido para identificar e prender os assaltantes.