Dois criminosos trocaram tiros com a polícia na PA-136 após uma série de assaltos na região de Castanhal e Curuçá, no Pará. Um dos suspeitos, conhecido como ‘Gago’, foi morto no confronto, enquanto o outro, ‘Gabrielzinho’, permanece foragido. A polícia continua as buscas na área de mata próxima ao km 9 da rodovia.