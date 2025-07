Duplo homicídio: jovens são executados com tiros na cabeça em Moju (PA) O crime ocorreu em um local desabitado conhecido como ‘Ramal da Piçarreira’ Balanço Geral Pará|Do R7 30/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois jovens foram executados com tiros na cabeça na zona rural de Moju (PA). As vítimas foram identificadas como César Rodrigues e Andrei Silva. O crime, que aparenta ser uma execução, ocorreu em um local desabitado conhecido como ‘Ramal da Piçarreira’. As autoridades ainda não identificaram suspeitos e os corpos foram levados ao IML de Abaetetuba (PA).