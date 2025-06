Estudantes criam foguetes sustentáveis com garrafas PET, em Altamira (PA) Cerca de 70 alunos lançam foguetes que atingem até 62 metros na escola do Pará Balanço Geral Pará|Do R7 02/06/2025 - 12h42 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h42 ) twitter

Alunos do nono ano de uma escola, em Altamira (PA), desenvolveram foguetes com materiais recicláveis, como garrafas PET, em uma atividade que envolveu cerca de 70 estudantes. Os lançamentos alcançaram até 62 metros, com medições de ângulo, tempo e velocidade. A iniciativa integrou teoria e prática, após dois anos de planejamento.