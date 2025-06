Ex-amantes entram em conflito durante audiência de conciliação Situação aconteceu no Fórum de Vitória do Xingu (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 06/06/2025 - 15h42 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h42 ) twitter

Um ex-casal entrou em conflito durante uma audiência de conciliação no Fórum de Vitória do Xingu (PA). A mulher, grávida, acusou o homem, com quem ela teve um relacionamento extraconjugal, de não assumir a paternidade. O homem, por sua vez, registrou um boletim de ocorrência (BO) contra ela por perseguição. A situação exigiu intervenção policial.