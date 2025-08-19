Exclusivo: irmão revela áudio enviado por vigilante encontrado morto em Marituba (PA) A RECORD conversou com a família de Jimmy, que revelou detalhes sobre a investigação Balanço Geral Pará|Do R7 19/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A RECORD conversou com Olivete, irmão do vigilante Jimmy, que foi encontrado morto após desaparecer em Marituba (PA). Olivete revelou detalhes sobre a investigação e compartilhou um áudio enviado pelo irmão que pode ser a chave para desvendar o mistério. A polícia continua a busca por respostas enquanto a família clama por justiça.