Exclusivo: jovem que golpeou rapaz com barra de ferro em academia explica o ocorrido Segundo César, a agressão foi motivada por ameaças e provocações constantes da vítima, Felipe, tanto na academia quanto online Balanço Geral Pará|Do R7 21/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h32 )

O jovem acusado de agredir um rapaz com uma barra de ferro em uma academia de Ananindeua (PA) conversou com a RECORD sobre o ocorrido. Segundo César, a agressão foi motivada por ameaças e provocações constantes da vítima, Luis Felipe, tanto na academia quanto online. Ele relatou que Felipe havia o acusado de assédio contra uma moça que frequentava o local. A polícia investiga o caso.