Falso entregador armado assalta homem no Umarizal, em Belém Segundo relatos, o suspeito ficou estacionado com a moto no local do crime por várias horas, apenas observando a movimentação Balanço Geral Pará|Do R7 29/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um falso entregador de delivery assaltou um homem, em plena luz do dia, no bairro Umarizal, em Belém (PA). Segundo relatos, o suspeito ficou estacionado com a moto no local do crime por várias horas, apenas observando a movimentação. Quando resolveu agir, ele abordou a vítima e a ameaçou com uma arma. Depois, fugiu com o cordão de ouro, a aliança e o relógio da vítima. A polícia investiga o caso.