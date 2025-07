Família acusa hospital de negligência após bebê ficar com pulmões comprometidos Inicialmente tratada com bronquiolite, a criança piorou e foi diagnosticada com pneumonia Balanço Geral Pará|Do R7 14/07/2025 - 15h13 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma bebê de 3 meses está com os pulmões comprometidos após receber diagnóstico tardio de uma doença. A família da criança, Havah, acusa um hospital particular de negligência. Inicialmente tratada com bronquiolite, a bebê piorou e foi diagnosticada com pneumonia. O hospital agora está exigindo que os pais paguem pela internação da criança, visto que o plano da saúde não cobre as despesas.