Feirantes do Guamá protestam por melhores condições de trabalho
A principal reclamação é sobre as condições insalubres do local, como lixo e esgoto a céu aberto
Os trabalhadores da Feira do Guamá, em Belém (PA), realizaram um protesto, na manhã de quinta-feira (4), contra as condições insalubres do local, como lixo e esgoto a céu aberto. A principal reclamação é a falta de dignidade para trabalhar. O protesto pacífico contou com a presença da polícia e dos bombeiros, e o trânsito na área foi liberado após o evento.