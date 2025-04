Foragido é preso no Estádio Mangueirão durante jogo do Paysandu Torcedor era condenado da justiça pelo crime de homicídio qualificado Balanço Geral Pará|Do R7 10/04/2025 - 17h12 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h12 ) twitter

Durante um jogo do Paysandu no Estádio Olímpico do Pará, popularmente conhecido como ‘Mangueirão’, a polícia identificou e prendeu um foragido da justiça condenado pelo crime de homicídio qualificado.

A ação ocorreu graças à vigilância atenta da equipe de segurança, que notou o comportamento suspeito do indivíduo.

O homem, que estava foragido desde outubro do ano passado, foi encaminhado para o sistema prisional.