Funcionárias são demitidas após denunciarem comerciante por tortura aos filhos As mulheres, que colaboraram com a investigação da polícia, relataram terem sido vítimas de calúnias e desvio de funções Balanço Geral Pará|Do R7 17/06/2025 - 16h45 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h45 )

O caso do comerciante acusado de torturar a esposa e os filhos ganhou novos desdobramentos. Duas funcionárias do estabelecimento, que teriam denunciado as agressões e colaborado com a investigação da polícia, foram demitidas. Em entrevista com a RECORD, as mulheres relataram terem sido vítimas de calúnias e desvio de funções. O caso está sendo investigado.