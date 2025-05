Funcionário da Fasepa é executado após deixar filha na escola Identificado como Denis Diniz, o homem levou 7 tiros pelas costas, disparados por dois criminosos em uma moto Balanço Geral Pará|Do R7 15/05/2025 - 15h59 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi assassinado após deixar uma das filhas na escola. Denis Diniz, funcionário da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), foi surpreendido por criminosos armados em uma motocicleta no cruzamento da Pedro Álvares Cabral com a Passagem São José, em Belém (PA). Segundo a Polícia Científica, ele foi atingido por sete tiros nas costas, disparados de armamento pesado.