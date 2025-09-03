Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Goleiro morre após levar bolada no peito durante jogo de futsal em Augusto Corrêa (PA)

Antônio Edson, conhecido como Pixé, sofreu uma parada respiratória e foi socorrido, mas não resistiu

Balanço Geral Pará|Do R7

Um goleiro morreu após levar uma bolada no peito durante uma partida de futsal em Augusto Corrêa (PA). Antônio Edson, conhecido como Pixé, sofreu uma parada respiratória e foi socorrido, mas não resistiu. A comunidade esportiva local está em luto e os jogos da Semana da Pátria 2025 foram suspensos em homenagem ao jogador, que atuava pelo time Sindimoto.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.