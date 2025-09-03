Goleiro morre após levar bolada no peito durante jogo de futsal em Augusto Corrêa (PA)
Antônio Edson, conhecido como Pixé, sofreu uma parada respiratória e foi socorrido, mas não resistiu
Um goleiro morreu após levar uma bolada no peito durante uma partida de futsal em Augusto Corrêa (PA). Antônio Edson, conhecido como Pixé, sofreu uma parada respiratória e foi socorrido, mas não resistiu. A comunidade esportiva local está em luto e os jogos da Semana da Pátria 2025 foram suspensos em homenagem ao jogador, que atuava pelo time Sindimoto.