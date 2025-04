Golpe do amor: suspeito se passa por gringo e tira R$ 500 mil de namorada virtual Polícia localizou e prendeu o homem no Rio de Janeiro Balanço Geral Pará|Do R7 24/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h05 ) twitter

Uma paraense foi vítima do ‘golpe do amor’ ao se envolver com um homem que se passou por estrangeiro. Em certo ponto do relacionamento, que era virtual, a vítima enviou R$ 500 mil para o golpista. O homem, então, desapareceu.

Depois de perceber o golpe, a mulher acionou a polícia, que conseguiu localizar o suspeito no Rio de Janeiro. Segundo informações, ele usava criptoativos para ocultar o dinheiro recebido.

O suspeito foi preso.