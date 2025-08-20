Golpistas adulteram QR Codes de patinetes elétricos para receber pagamentos em Belém
A empresa responsável pelos equipamentos reforçou que os pagamentos devem ser feitos pelo aplicativo oficial
Em Belém (PA), uma empresa de patinetes elétricos identificou fraudes envolvendo o QR Code dos equipamentos. Segundo investigação, criminosos adulteraram os códigos para desviar pagamentos para contas fraudulentas. A empresa reforçou que o QR Code serve apenas para liberar o uso dos patinetes e que os pagamentos devem ser feitos pelo aplicativo oficial.