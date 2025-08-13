Governadores se reúnem em Belém para discutir os preparativos da COP30 Com a presença de 22 autoridades, o evento aborda a infraestrutura para receber delegações de 196 países Balanço Geral Pará|Do R7 13/08/2025 - 15h35 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h35 ) twitter

O Fórum Nacional de Governadores, realizado no Parque da Cidade, em Belém (PA), reuniu autoridades para debater os preparativos da COP30 e a agenda ambiental brasileira. Com a presença de 22 governadores, o evento foca na redução de emissões de carbono e na transição energética. A infraestrutura para receber delegações de 196 países também está sendo abordada.