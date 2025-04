Homem arremessa capacete em esposa durante discussão em Benevides (PA) Suspeito ainda empurrou a vítima no chão, que acabou quebrando o punho Balanço Geral Pará|Do R7 29/04/2025 - 14h33 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Benevides (PA), uma mulher foi agredida pelo companheiro durante uma discussão.

Segundo os filhos do casal, o homem arremessou um capacete na esposa e ainda a empurrou no chão. A vítima, que quebrou o punho com a força do impacto, não registrou boletim de ocorrência (BO).