Homem atropelado no Guamá recebe alta e relata não se lembrar do ocorrido O responsável pelo acidente foi preso em flagrante e aguarda decisão judicial Balanço Geral Pará|Do R7 12/06/2025 - 15h15 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h15 )

Em entrevista exclusiva, o delegado Silvio esclareceu o andamento do inquérito sobre o atropelamento que aconteceu no bairro Guamá, em Belém (PA). A vítima, que estava desmaiada no meio da rua quando foi atropelada, prestou depoimento após alta hospitalar e relatou que não se lembra do ocorrido. O responsável pelo acidente foi preso em flagrante e aguarda decisão judicial.