Homem de 34 anos é morto a facadas durante discussão no trânsito Segundo testemunhas, a vítima, identificada como David da Silva, teria danificado o carro do autor do crime, que revidou com golpes de faca Balanço Geral Pará|Do R7 30/06/2025 - 16h04 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h04 )

Um homem de 34 anos morreu a facadas no bairro do Paracuri, em Icoaraci (PA). O crime ocorreu após uma discussão no trânsito. Segundo testemunhas, a vítima, identificada como David da Silva, teria danificado o carro do autor do crime, que revidou com golpes de faca. O agressor fugiu e ainda não foi encontrado.