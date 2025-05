Homem é condenado por estuprar criança de 12 anos em Alenquer (PA) Crime aconteceu quando a vítima morou com o homem, que nega as acusações Balanço Geral Pará|Do R7 16/05/2025 - 16h59 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi condenado por estupro de vulnerável em Santarém (PA). O acusado, identificado como Alenil dos Anjos, abusou sexualmente da vítima, de 12 anos, quando ela morava com ele e um parente em Alenquer (PA). Ele nega as acusações, mas a justiça o considerou culpado, com provas apresentadas e testemunhas ouvidas.