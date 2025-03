Homem é executado com dez tiros próximo à delegacia da Marambaia (PA) Crime ocorreu em quadra esportiva; polícia investiga motivação Balanço Geral Pará|Do R7 21/03/2025 - 18h55 (Atualizado em 21/03/2025 - 18h55 ) twitter

Um homem foi executado com cerca de dez tiros em uma quadra esportiva no bairro da Marambaia, próximo à delegacia local, no Pará. O crime ocorreu no fim da noite de quinta-feira (20), enquanto a vítima conversava com amigos.

A polícia militar e a divisão de homicídios já iniciaram as investigações, com a polícia científica coletando evidências no local. Testemunhas relataram que dois criminosos chegaram de moto e efetuaram os disparos, caracterizando o crime como uma execução.