Homem é flagrado filmando criança autista de 11 anos em posto de saúde Testemunhas intervieram e encontraram fotos da criança e de outras mulheres no celular do suspeito Balanço Geral Pará|Do R7 27/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h39 )

Um homem foi flagrado filmando uma criança autista de 11 anos em um posto de saúde no Conjunto Maguari, em Belém (PA). Testemunhas intervieram e encontraram fotos da criança e de outras mulheres no celular do suspeito. A polícia foi acionada e o homem foi levado para a delegacia. A mãe da criança expressou revolta e preocupação com a segurança da filha.