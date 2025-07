Homem é morto a tiros na frente de amigos em praça de Belém Vítima foi identificada como José Veloso, conhecida como ‘Betinho Balanço Geral Pará|Do R7 22/07/2025 - 15h09 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h09 ) twitter

Um homem foi executado em uma praça na Rua da Mata, no bairro da Marambaia, em Belém (PA). José Veloso, conhecido como ‘Betinho’, estava com amigos quando dois homens chegaram em uma moto e o garupa disparou várias vezes. A motivação do crime é desconhecida e os criminosos ainda não foram presos.