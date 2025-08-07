Homem é preso com pistola roubada de guarda municipal em Moju (PA) Renan Nascimento foi encontrado com uma pistola calibre 380 que havia sido roubada de uma guarda municipal de Belém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 07/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h31 ) twitter

Um homem identificado como Renan Nascimento foi preso em Moju (PA) durante uma operação da Polícia Militar. Acusado de porte ilegal de arma e de ameaçar moradores da região, ele foi encontrado com uma pistola calibre 380 que havia sido roubada de uma guarda municipal de Belém (PA). Segundo a polícia, familiares do suspeito tentaram impedir a prisão, mas sem sucesso.