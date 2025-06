Homem é preso por agredir violentamente a companheira em Santarém (PA) A vítima chegou a desmaiar e precisou de atendimento médico Balanço Geral Pará|Do R7 17/06/2025 - 15h41 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h41 ) twitter

Em Santarém (PA), um homem foi preso após agredir violentamente a companheira, que ficou desacordada e precisou de atendimento médico. A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados por vizinhos. Ao chegarem no local, encontraram a vítima com escoriações no rosto. O agressor, que já respondia em liberdade por um crime, foi levado à delegacia.