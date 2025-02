Homem é preso por ameaçar presidente Lula Postagem de ameaça foi feita em redes sociais Balanço Geral Pará|Do R7 14/02/2025 - 13h12 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h12 ) twitter

No Pará, um homem foi preso após fazer ameaças de morte ao presidente Lula em uma postagem em rede social, na qual afirmou que, “pelo fato do Presidente estar mais perto, conseguiria livrar o Brasil do petista”.

A ameaça ocorreu durante a visita de Lula a Outeiro, em Belém, no dia 13 de fevereiro, para a entrega de moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida” e para acompanhar as obras da COP30. A Polícia Federal iniciou as investigações e determinou que o suspeito, que não teve sua identidade revelada, use tornozeleira eletrônica.