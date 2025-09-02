Homem é preso por comprar milkshakes com PIX falsos em Paragominas (PA)
O suspeito, Lucas Pantoja, usava comprovantes falsos para fazer os pedidos
Em Paragominas (PA), um homem foi preso após aplicar golpes virtuais em um estabelecimento para obter milkshakes sem pagar. O suspeito, Lucas Pantoja, usava comprovantes falsos de PIX para fazer os pedidos das bebidas. O prejuízo ao estabelecimento foi de cerca de R$ 900. A Polícia Civil prendeu o suspeito em flagrante, mas, apesar do crime, ele deve responder em liberdade.