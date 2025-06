Homem é preso por dopar e estuprar candidatas a babá O suspeito, identificado como Ângelo, atraía as vítimas por meio de falsas ofertas de emprego Balanço Geral Pará|Do R7 06/06/2025 - 15h40 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h40 ) twitter

Um homem foi preso suspeito de estuprar mulheres em Belém (PA). O indivíduo, identificado como Ângelo, atraía as vítimas por meio de falsas ofertas de emprego para babás. Durante as entrevistas, ele dopava e abusava das candidatas. A Polícia Civil foi acionada após uma delas ter sido encontrada desacordada no apartamento do suspeito, que já possui passagens por violência doméstica e importunação sexual.