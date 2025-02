Homem é preso por tráfico de drogas em Castanhal (PA) Suspeito foi detido após denúncia anônima Balanço Geral Pará|Do R7 21/02/2025 - 18h34 (Atualizado em 21/02/2025 - 18h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso, acusado de tráfico de drogas, após uma abordagem policial em Castanhal (PA). Durante uma ronda de rotina, um informante alertou as autoridades sobre a distribuição de entorpecentes na região.

Ao realizar busca no imóvel do suspeito, a polícia apreendeu 11 porções de cocaína e uma balança de precisão. O homem foi encaminhado à delegacia do município, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.

A polícia segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos