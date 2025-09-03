Homem foragido é preso com tornozeleira eletrônica falsa em Belém
Com histórico criminal extenso, incluindo roubo e homicídio qualificado, o suspeito havia fugido do sistema penal há pelo menos um mês
A polícia prendeu um homem foragido que estava usando uma tornozeleira eletrônica falsa em Belém (PA). Durante a abordagem, o suspeito, Alberto Carlos, ainda tentou enganar os policiais e mentiu sobre sua identidade. Com histórico criminal extenso, incluindo roubo e homicídio qualificado, ele havia fugido do sistema penal há pelo menos um mês. O suspeito foi detido e conduzido de volta à prisão.