Homem furta antena parabólica e vende para comprar drogas em Santarém (PA) O suspeito, que já era conhecido na região, foi preso Balanço Geral Pará|Do R7 22/05/2025 - 15h26 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso em Santarém (PA) após furtar uma antena parabólica de uma residência em plena luz do dia. A proprietária percebeu o furto ao tentar assistir televisão e não encontrar sinal. O suspeito, conhecido na região, vendeu a antena por um valor abaixo do mercado para comprar drogas. A polícia, com ajuda de imagens de segurança, identificou e prendeu o homem.