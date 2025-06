Homem invade casa da ex-companheira com facão e incendeia residência Depois da ação criminosa, o agressor fugiu do local, mas a polícia investiga o caso Balanço Geral Pará|Do R7 04/06/2025 - 18h23 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h23 ) twitter

Um homem invadiu a casa da ex-companheira armado com um facão, com a intenção de matá-la. Após uma luta corporal, ele fugiu e incendiou a residência. A vítima relatou que ele desligou a energia antes do ataque. O filho mais velho tentou defendê-la, enquanto o mais novo buscou ajuda. O agressor está foragido e a polícia investiga o caso.