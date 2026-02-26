Homem invade fábrica de pias, furta vários itens e tenta vender na internet para a dona dos produtos As câmeras de segurança flagraram o crime, e a investigação levou à recuperação das pias

Em um ato audacioso, um homem invadiu uma fábrica de pias de fibra e furtou 4 unidades. As câmeras de segurança flagraram o crime, e a investigação levou à recuperação das pias, que estavam sendo vendidas online por um preço abaixo do mercado. A polícia prendeu o suspeito e a vendedora, que também estava envolvida no esquema.